В Белом доме объяснили провал Байдена на дебатах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проиграл в июне дебаты потому, что устал на работе и простудился, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Видео ее выступления на брифинге опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Байден после дебатов с 45-м президентом США Дональдом Трампом сразу же заявил, что ночь, в которую прошло ключевое мероприятие президентской гонки, была «не самой его лучшей ночью». Глава государства уточнил, что «это не оправдание, но объяснение», напомнила чиновница.

По словам Карин Жан-Пьер, усталость президента была вызвана двумя большими поездками и джетлагом.

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Журналисты пояснили, что джетлаг — рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелете. Может сопровождаться усталостью, бессонницей, головной болью, потерей аппетита.

Напомним, что ранее телеканал CBS провел опрос среди совершеннолетних американцев о целесообразности участия Байдена в президентской гонке.

По данным канала, свыше 70% респондентов проголосовали за то, что действующему президенту следует отказаться от участия в выборах.