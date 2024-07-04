Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости, отметив, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с этой страной.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с Соединенными Штатами Америки, а период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств", - подчеркнул белорусский лидер.



Лукашенко отметил, что в Белоруссии "ценят "усилия простых американцев, которые по-человечески, от души помогали в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле".

"Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения, - предложил президент. - Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной".



Лукашенко пожелал народу США безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли. "Сердечно приглашаем в Беларусь" - говорится в поздравлении.