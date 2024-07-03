В Китае рассказали, как учится младший сын Лукашенко

Николаю Лукашенко 19 лет, в 2022 году он окончил школу с золотой медалью. В Пекинском университете изучает биотехнологии. По словам преподавателей, "ведет себя очень скромно и не рассказывает никому, кто его отец".

- Если бы об этом узнали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал, он действительно очень хорошо учится, лучший студент на курсе. Вдумчивый парень, - сообщил Хао Пин.



Президент Александр Лукашенко ранее рассказывал, что его сын Николай учится в Белорусском госуниверситете, изучает биотехнологии по совместной белорусско-китайской образовательной программе: она создана с Пекинским университетом. По словам президента, преподавание ведется на английском языке. Лукашенко подчеркивал, что его сын учится здесь и там, и получит два диплома.

Биотехнологии - очень перспективное направление белорусской экономики. Считается, что по инвестиционной притягательности догоняют IТ-индустрию. Востребованы буквально везде: в энергетике (разные виды биотоплива), в медицине (сырье для инновационных лекарств и препаратов будущего, производство витаминов), в сельском хозяйстве (защита растений и животных, микробные удобрения, кормовые добавки).

Ранее Александр Лукашенко, оценивая интерес Минска к сотрудничеству с Пекином в области биотехнологий, заявил, что: "Здесь и личное, и государственное".

По его словам, Китай помог Беларуси создать биотехнологическую корпорацию. Китайская сторона передала Беларуси самые современные технологии и оказала финансовую поддержку в строительстве. Центр по производству комбикормов и аминокислот запущен в Минской области еще два года назад.