Байден собрался больше спать

Президент США Джо Байден собирается больше спать, поэтому он не будет планировать мероприятия позже 20:00. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, американский лидер сказал о своем решении губернаторам-демократам на встрече в Белом доме в среду, 3 июля.

Тогда же Байден пытался убедить группу из более чем 20 глав штатов в своей способности победить экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре и эффективно управлять страной еще четыре года.

При этом собеседники телеканала рассказали, что слова Байдена «разочаровали» нескольких губернаторов, присутствовавших на встрече. Кроме того, некоторые из них были раздражены последующим заявлением предвыборным штатом Байдена об их «лояльности и энтузиазме».