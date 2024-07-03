Байден объяснил свой провал на дебатах с Трампом

Американский президент Джо Байден объяснил свое неудачное выступление на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом тем, что незадолго до мероприятия ездил за границу. Об этом пишет ТАСС.

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Он связал свой провал на дебатах с Трампом с посещением разных стран.

«Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — добавил он. Байден добавил, что «это не оправдание, а объяснение».



По мнению президента, решение о поездках было «не очень умным». Байден извинился за провал на дебатах и отметил, что выступление было «критически важным» для победы на выборах.

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись 27 июня на продемократическом телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, она стала провальной для действующего главы государства. Они отмечали, что политик неуверенно держался и выглядел растерянным. После этого началась дискуссия о возможной замене Байдена на другого кандидата.