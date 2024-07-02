Спонсоры демократов поставили ультиматум Байдену

Часть спонсоров Демократической партии США потребовала от действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, «ради собственного блага и блага страны». Об этом пишет газета Daily Mail.

27 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. При этом телеканал CBS со ссылкой на данные проведенного в конце июня опроса отмечал, что 72% американцев полагают, что умственное состояние президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост.

По мнению сторонницы демократов, бывшего фондового менеджера Уитни Тилсон, пожертвовавшей партии $300 тыс, Байден должен немедленно выйти из предвыборной гонки «ради собственного блага и блага страны».

«Тот факт, что прошло уже три дня, а Байден не сделал ничего, чтобы успокоить нас, подтверждает мои худшие опасения», - заявила она.



При этом еще один источник издания рассказал, что Байден в ходе благотворительного мероприятии в Нью-Йорке просто прочитал 15-минутную речь с телесуфлера и не ответил ни на один вопрос. Такие действия главы Белого дома вызывают обеспокоенность, что он не способен победить Дональда Трампа, заметил демократ.

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Газета не приводит данных о том, как много состоятельных сторонников демократов выступают с призывом к Байдену сняться с предвыборной гонки. Однако бывший советник Белого дома при президенте Бараке Обаме Бретт Бруэн назвал поведение спонсоров «первой ласточкой надвигающейся беды».

Ранее издание Bloomberg сообщило, что 21 июля Демпартия намерена провести онлайн-конференцию, на которой может быть поднят вопрос об официальном выдвижении 81-летнего Байдена. Аналитики объяснили это тем, что необходимо пресечь внутрипартийные разговоры о замене лидера после провальных дебатов с 45-м президентом США Дональдом Трампом.