В Демпартии решили ускорить выдвижение Байдена

Национальный комитет Демократической партии США 21 июля может рассмотреть вопрос о досрочном выдвижении действующего главы государства Джо Байдена кандидатом на выборах президента, пишут обозреватели Марио Паркер и Грегори Корте в статье для Bloomberg.

По данным экспертов, 21 июля Демпартия проведет онлайн-конференцию, на которой предварительно обсудит ключевые темы текущей повестки. В частности, на встрече может быть поднят вопрос об официальном выдвижении 81-летнего Байдена.

Это обусловлено тем, заметили аналитики, что необходимо пресечь внутрипартийные разговоры о замене лидера после провальных дебатов с 45-м президентом США Дональдом Трампом, прошедших в четверг, 27 июня.

Госдеп заявил, что партнеры США не переживают по поводу выступления Байдена на дебатах

Ранее демократы уже высказывались о том, что Байдена следует выдвинуть до партийного съезда, который пройдет в Чикаго 19 августа с тем, чтобы его фамилия гарантированно появилась в избирательных бюллетенях в штате Огайо, где крайний срок для сертификации кандидатов назначен на 7 августа.