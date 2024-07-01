Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России

Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты должны разрешить Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по военным аэродромам в глубине территории России. Его слова приводит Philadelphia Inquirer. Газета.Ru

В беседе с журналистом Зеленский пожаловался, что на российских военных аэродромах базируются носители корректируемых авиабомб (КАБ), представляющих угрозу для ВСУ. Кроме того, часть военных целей в понимании Киева расположены на куда большем расстоянии. Российская газета

В то же время, он отметил, что недавнее разрешение на использование американских ракет меньшего радиуса действия для нанесения ударов через границу не решает проблему и является тактическим, а не стратегическим решением. Lenta.ru