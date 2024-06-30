В Китае оценили успехи сына Лукашенко в учебе

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который учится в Пекинском университете в составе группы белорусских студентов по обмену, является лучшим студентом на курсе. Такую оценку успехам сына Лукашенко в учебе дал секретарь партийного комитета университета Хао Пин, сообщает телеканал «Беларусь 1».

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«Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — высказался Хао Пин.



Он рассказал, что сын белорусского лидер «очень скромен, никому не говорит, что он сын президента».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил передачу власти своим детям — сыновьям Дмитрию, Виктору и Николаю. По его словам, необходимо прекратить разговоры о преемственности, наследственности.