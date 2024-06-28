Стало известно, когда Лукашенко объявит о выборах

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что белорусский лидер Александр Лукашенко объявит о своем участии в президентских выборах 2025 года, когда посчитает это нужным, передает ТАСС. Она отметила, что миллионы людей поддерживают его решение участвовать в выборах, но окончательное решение принадлежит президенту.

В феврале Лукашенко заявил, что он планирует участвовать в президентских выборах 2025 года, однако в марте он уточнил свое решение, сказав, что еще не окончательно определился с участием в выборах. На встрече с представительницами Белорусского союза женщин он отметил, что сообщит о своем решении в нужный момент.

Ранее Лукашенко назначил послом в РФ Александра Рогожника. До этого он занимал пост министра промышленности республики. Рогожник сменил на этом посту Дмитрия Крутого, который перешел на пост главы администрации президента Белоруссии. Кроме того, Лукашенко сменил главу МИД, теперь внешнеполитическое ведомство возглавил Максим Рыженков, который был первым замглавы администрации белорусского лидера.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия стала сильнее и сделает все, чтобы никто не стал проверять ее возможности извне. Глава государства объяснил, что страну сделали сильнее внешние вызовы и давление. Он также уточнил, что манипуляции в адрес Белоруссии бесполезны.