Илон Маск назвал победителя предвыборных дебатов

Предприниматель Илон Маск назвал мемы в Сети победителем прошедших в Соединенных Штатах предвыборных дебатов между бывшим главной Белым дома Дональдом Трампом и президентом Джо Байденом.

— Сегодня была явная победы (...) для мемов, — написал миллиардер на своей странице в социальной сети Х.



После дебатов в медиа начали распространяться изображения и комментарии юмористического содержания, в основном затрагивающие тему когнитивных способностей американского лидера. В частности, Байдена сравнивают с компьютером, из которого извлекли процессор.

Также интернет-пользователи сравнивают Байдена с кораблем, с которого после дебатов бегут «крысы-демократы».

28 июня состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Встреча прошла в Атланте и велась на телеканале CNN. Перед дебатами действующий президент Штатов и кандидат от республиканской партии воздержались от рукопожатия.

В ходе дебатов Трамп заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным условия по Украине. Бывший президент США пояснил, что конфликт на Украине вовсе не начался бы, будь в стране настоящий лидер.

Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

Демократическая партия США начала активно обсуждать замену президента Джо Байдена другим кандидатом из-за его провала на дебатах. Об этом сообщает Politico.