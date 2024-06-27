Байден отказался помиловать Ассанжа

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. О позиции политика сообщает пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Нет, это не рассматривается», — сказала она об отказе Байдена помиловать Ассанжа.



Ранее основатель WikiLeaks вышел из тюрьмы Белмарш и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. Он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, и дело было прекращено.

Ассанж может признать часть обвинений

Ассанж прибыл в Австралию в среду, 26 июня. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поблагодарил США и Великобританию за содействие в освобождении журналиста.