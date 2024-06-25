Самолет с Ассанжем на борту сел на острове Сайпан

Самолет с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем на борту приземлился на острове Сайпан в Тихом океане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

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Отмечается, что на Сайпане Ассанжа могут отпустить на свободу — 26 июня здесь пройдет слушание по его делу. При этом Сайпан не входит в состав США, хоть и находится во владении Вашингтона.

Согласно данным сервиса, в 21:21 (17:21 по мск) самолет Ассанжа вылетел из Бангкока, а в 6:14 (23:14) прибыл на остров.

Напомним, что 52-летний австралийский журналист Джулиан Ассанж был обвинен в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации. Последние несколько лет он находился в лондонской тюрьме, но 25 июня его освободили из-под ареста. Предполагается, что журналист пойдет на сделку с прокуратурой США.