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Президент Чехии высказался о новых регионах России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия уже не потеряет новые регионы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

Президент Чехии высказался о новых регионах России
© globallookpress.com

По мнению Павела, Киев уже не сможет добиться «быстрого успеха» в зоне боевых действий и вернуть себе контроль над потерянными регионами. При этом он также добавил, что присоединение этих областей к России будет «на протяжении многих лет» осуждаться союзниками Украины.

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«Россия, скорее всего, сохранит контроль над территориями, которые она заняла», — передает источник слова президента.

Ранее Петр Павел назвал конференцию по Украине первым шагом к миру.