Президент Чехии высказался о новых регионах России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия уже не потеряет новые регионы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

По мнению Павела, Киев уже не сможет добиться «быстрого успеха» в зоне боевых действий и вернуть себе контроль над потерянными регионами. При этом он также добавил, что присоединение этих областей к России будет «на протяжении многих лет» осуждаться союзниками Украины.

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«Россия, скорее всего, сохранит контроль над территориями, которые она заняла», — передает источник слова президента.



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