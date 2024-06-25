Литва отказалась от еще одного соглашения с Россией

Парламент Литвы принял решение денонсировать международное соглашение с Россией о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, сообщает Sputnik Литва. Данный договор был заключен в Вильнюсе в 1992 году.

Министр юстиции Эвелина Добровольская отметила, что правовое сотрудничество между странами более двух лет де-факто не осуществляется, а соответствующие запросы не выполняются. По ее словам, Вильнюс должен оповестить о своем решении Москву до 21 июля, чтобы договор не продлился автоматически.

Ранее сообщалось, что Литва планирует расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые можно заменить многосторонними соглашениями. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис отметил, что у Вильнюса с Москвой давно нет никакого сотрудничества.

До этого президент России Владимир Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной об учреждении информационно-культурных центров. Документ был подписан в феврале 1998 года. Документ предусматривал возможность создания Российского центра науки и культуры в Киеве и Национального культурного центра Украины в Москве. Первое учреждение прекратило свою работу в 2021 году после неоднократных нападений, а второе закрылось в 2022 году из-за разрыва дипломатических отношений между государствами.