Ассанж может признать часть обвинений

Журналист, основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж готовится к сделке с прокуратурой США, которая бы позволила ему выйти на свободу, сообщает РИА Новости.

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Документ в формате «криминальной информации», обычно предвосхищающем сделку, предъявляет Ассанжу единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.

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Признание своей вины позволит журналисту выйти на свободу после пяти лет, уже проведенных им в тюрьме в Великобритании.