Белый дом выступил против бюджета Пентагона

Белый дом выступил против рассматриваемого в Палате представителей Конгресса США проекта с ассигнованиями на деятельность Пентагона в следующем финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Административно-бюджетного управления администрации президента США.

В документе говорится, что Белый дом выступает «решительно» против предложенного проекта бюджета, поскольку в нем содержится запрет на финансирование инициативы содействия безопасности Украины. В администрации президента США указывают, что эта программа «является центральным компонентом стратегии администрации по оказанию помощи Киеву». Кроме того там заявили, что данный запрет «подорвет нацбезопасность Соединенных Штатов и способность Украины бороться с российской агрессией, а также может заставить Россию и других потенциальных агрессоров по всему миру усомниться в приверженности Америки важнейшему партнеру».

Помимо этого Белый дом выступил против положения проекта бюджета, запрещающего «использование средств на строительство, обслуживание, эксплуатацию и монтаж любого временного порта и любого сооружения, построенного у побережья сектора Газа». В документе подчеркивается, что при его принятии обеими палатами Конгресса президент США Джо Байден наложит на него вето.