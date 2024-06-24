Трамп пожаловался на «пытки» в тюрьме

Бывший президент США, который собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы Белого дома, Дональд Трамп заявил, что его пытали в тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение штаба Трампа.

По словам бывшего президента, он подвергся пыткам, когда следователям было необходимо сделать его фото для картотеки. При этом каких-либо подробностей перенесенных политиком пыток в штабе Трампа раскрывать не стали.

«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки», — сказано в сообщении штаба.



Напомним, что в августе 2023 года Трамп сдался в тюрьму в штате Джорджия, где шло рассмотрение уголовного дела о захвате Капитолия. Во время ареста политик был сфотографирован — после этот снимок распространил офис шерифа округа Фултон. В тюрьме бывший президент провел около получаса, после чего его отпустили под залог в 200 тысяч долларов.