Зеленский анонсировал чистки в госохране

Владимир Зеленский анонсировал чистки и другие изменения в управлении госохраны, отвечающей за безопасность первых лиц государства. Российская газета

«Управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует управление государственной охраны», — указал он. Газета.Ru

Ранее Зеленский подписал указ о назначении Алексея Морозова на должность главы управления госохраны страны. Предыдущего руководителя обвиняли в том, что он приказывал сотрудникам заступать на охрану первых лиц государства без оружия. Деловая газета «Взгляд»