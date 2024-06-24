Взрыв в Одессе попал на видео

В украинском городе Одесса раздался взрыв, сообщил в своем Telegram-канале мэр Геннадий Труханов. По его словам, перед ЧП в районе города Березовка зафиксировали ракету, однако спустя некоторое она сменила направление. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В городе слышен взрыв! — написал Труханов.



На опубликованных кадрах можно увидеть, как в небо вздымается огромный столб черного дыма. Данных о разрушениях или пострадавших пока нет.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар нанесли в районе расположения завода тяжелого краностроения в Одессе. Там, по его словам, располагался склад с ракетами, поставленными Западом. Минобороны РФ также не комментировало эти данные.

Украинские СМИ сообщили, что серия взрывов произошла в Харькове в ночь на 24 июня. Подробности случившегося не приводятся. Местные власти эту информацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сейчас в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

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Утром 23 июня Кривой Рог на Украине заволокло дымом, который валил с территории местного коксохимического завода. На опубликованных в Сети кадрах видно, что город затянуло плотным смогом. В компании «Арселормиттал Кривой Рог» уточнили, что нештатная ситуация на заводе связана с отключением электричества. Сотрудникам предприятия пришлось прибегнуть к «кризисным технологическим действиям по сохранению производственного оборудования».