Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном украинской стороне Херсоне. Об этом сообщает «Общественное»

Других подробностей произошедшего не приводится.

До этого российские военные нанесли поражение пункту управления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, удар был нанесен четырьмя авиабомбами ФАБ-500.

Накануне глава украинской военной администрации в Херсонской области Александр Прокудин заявил, что Херсон остался без электроснабжения.

Утром 20 июня украинское издание «Общественное» писало о взрывах в Херсоне. Также сообщалось о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики

17 июня Минобороны России сообщило, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 для уничтожения опорного пункта ВСУ в зоне боевых действий. В российском оборонном ведомстве уточнили, что использованные для удара ФАБ-500 были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.