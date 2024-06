Британцы обрушились на Зеленскую из-за жалоб на жизнь

Интервью Елены Зеленской изданию The Daily Telegraph, в котором она пожаловалась на свое тяжелое эмоциональное состояние, вызвало возмущение читателей британской газеты, сообщает РИА Новости.

Она заявила, что близка к «эмоциональному выгоранию» и призналась, что иногда по ночам просыпается из-за страха перед ситуацией на Украине. С подобными мыслями она пытается бороться тем, что не читает новости, отдавая предпочтение уборке. Также женщина выразила надежду, что сможет «сохранить здравомыслие» после того, как конфликт между Москвой и Киевом подойдет к концу.

Phillip Westwood написал, что Зеленская и ее супруг стали очень богатыми благодаря всей той «помощи», которую их страна получила от налогоплательщиков Запада. «Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки», – указал читатель.

«Она ведет образ жизни знаменитости – это гораздо лучше, чем удел украинского солдата на передовой», – заявил пользователь под ником Mr Someonesomewhere.



«…На самом деле это звучит эгоистично и жалко. Пора держать рот на замке», – считает Julia Kawecki.

«Война обогатила их так, как они и не мечтали», – написал Ian Woodhouse.



«Как поживает ваша ювелирная коллекция Cartier, Елена? Надеюсь, хорошо? Лучше побыстрее запланируйте больше шоп-туров в Нью-Йорк, время есть только до ноября», — посоветовал Only here for the comments.