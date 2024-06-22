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В Британии рассказали об отдалении Вучича от Путина

США и страны Европы долгое время работали над отдалением президента Сербии Александра Вучича от российского коллеги Владимира Путина. Об этом западный дипломат рассказал британскому изданию Financial Times (FT).

В Британии рассказали об отдалении Вучича от Путина
© РИА Новости

По его словам, ключевую роль отвели послу США в Сербии Кристоферу Хиллу, который прибыл в страну через месяц после начала специальной военной операции на Украине. Тогда Белград отказался поддержать санкции против Москвы и не прервал авиасообщение с Россией. При этом Вучич неоднократно говорил о давлении на страну из-за ее позиции.

«Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет. И, конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину», — сказал собеседник издания.

Опрошенные FT аналитики отмечали, что для Запада поиск поддержки Украины стал более важным, чем подталкивание Вучича к демократическим реформам.

FT: Сербия экспортировала оружие, которое могло быть передано Украине

Ранее в июне президент Сербии сообщил, что на фоне грядущих перемен в мире необходимо сотрудничать как с Западом, так и с Востоком.

В июне 2023 года Вучич допустил, что часть произведенного в стране оружия может оказаться на Украине.

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