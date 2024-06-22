В Швейцарии назвали условие для вхождения в НАТО

Швейцария может рассмотреть вступление в ЕС и НАТО, если сложится угрожающая ситуация для безопасности страны. Об этом заявила бывший президент страны Мишлин Кальми-Рей в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Экс-президенту задали вопрос: «Разве не будет драматичным, если Швейцария не заключит новое двустороннее соглашение с ЕС?»

На это политик ответила, что всегда была решительным сторонником двусторонних отношений, «но убеждать наших граждан становится все труднее». По словам Мишлин, протесты фермеров в соседних странах заставили многих швейцарцев думать о негативных сторонах членства в ЕС. Однако экс-президент считает, что Берн в определенной ситуации может присоединиться не только к ЕС, но и к НАТО.

«Для меня изоляция — не выход. Особенно если нейтралитет больше не будет гарантировать нашу безопасность, это будет иметь последствия: нам придется серьезно подумать о вступлении в ЕС и НАТО», — заявила она.



Сейчас Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО и по-прежнему заявляет, что придерживается нейтралитета. Однако Берн присоединился к антироссийским санкциям, а военные страны активно участвуют в учениях западного альянса.

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