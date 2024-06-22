В Пентагоне прокомментировали вывод войск США из Чада

Вывод американских войск из Чада является временной мерой, принятой в рамках продолжающейся ревизии двусторонних отношений в сфере безопасности.

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С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил представитель Министерства обороны США. Он отметил, что в мае из Чада была передислоцирована небольшая группа американских военнослужащих, некоторые из которых и так готовились к отъезду.

Эта команда, по словам представителя Пентагона, продолжает выполнять свои задачи из различных точек, находящихся вне Чада.

«Этот временный шаг является частью продолжающейся ревизии нашего сотрудничества в сфере безопасности», — добавил он.



В конце апреля в американском оборонном ведомстве сообщили о планах вывести часть военного контингента из Чада.