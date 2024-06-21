Топ-менеджер Neuralink родила Маску третьего ребенка

Топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис в 2024 году родила главе Tesla и SpaceX Илону Маску их третьего общего ребенка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве отметили, что Маск является отцом «по меньшей мере 12 детей».

«В том числе шестерых за последние пять лет — трое из них от певицы Граймс и еще трое от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике», — сообщили источники Bloomberg.



По словам собеседников агентства, третий ребенок родился «ранее в этом году». Пол ребенка не сообщается.

Напомним, что Маск был официально женат дважды. От первого брака с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Со второй женой — актрисой Талулой Райли — у него нет детей. С 2018 по 2021 годы бизнесмен находился в гражданском браке с певицей Граймс (Клэр Буше), с которой у него трое детей. Затем Маск начал отношения с Зилис, у них также трое детей.