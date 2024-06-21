Ле Пен: Макрону придется уйти в отставку

Урегулирование политического кризиса во Франции на фоне падения популярности президентской партии "Ренессанс" может потребовать отставки президента страны Эмманюэля Макрона. Такое мнение озвучила председатель парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Я не призываю Макрона уходить в отставку - я уважаю наши институты власти. Но когда происходит политическая блокировка, кризис, то существуют три пути: перестановки, роспуск или отставка. Перестановки в таких обстоятельствах мне не кажутся полезными, роспуск парламента уже был на ближайший год. Поэтому президенту остается лишь вариант с отставкой, чтобы получить возможность выйти из политического кризиса", - сказала она.



"Национальное объединение" на выборах в Европарламент 9 июня во Франции заняло первое место и получило более 31% голосов, тогда как партия "Ренессанс" оказалась на втором месте с 14,6%. После поражения своих сторонников Макрон принял решение распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) и объявить досрочные парламентские выборы.

Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные парламентские выборы

Согласно последним опросам общественного мнения, "Ренессанс" на выборах, которые пройдут 30 июня и 7 июля, может претендовать примерно на 19% голосов, тогда как партия "Национальное объединение" может получить 35%. Причем "Ренессанс" уступит и коалиции левых сил "Новый народный фронт", которую формируют представители "Неподчинившейся Франции", Коммунистической партии, Социалистической партии и EELV ("Европа - Экология - "Зеленые"). За них готовы отдать свой голос примерно 26% респондентов.