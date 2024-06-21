Bloomberg: БРИКС становится более сильным противовесом G7

Расширение БРИКС делает его «более сильным противовесом» G7. Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве считают, что расширение БРИКС носит больше политический, а не экономический характер.

«Увеличившийся альянс может стать более сильным противовесом G7. Членство в БРИКС является способом сигнализировать о растущем разочаровании международным порядком во главе с США и ключевыми институтами, которые остаются под твердым контролем западных держав, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд», — говорится в тексте.



Таким образом, по мнению Bloomberg, Китай стремится построить альтернативный миропорядок, «притягивая государства южного полушария в свою экономическую орбиту» и тем самым оспаривая гегемонию США. Те же цели преследуют ОПЕК, ШОС, МЕРКОСУР и Африканский союз, добавили в агентстве.

Напомним, что изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к ним также присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вступить в БРИКС хотят еще около 30 стран.