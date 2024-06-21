Блинкен прокомментировал военное сотрудничество РФ и КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "углубляющееся военное сотрудничество между КНДР и Россией" в телефонном разговоре с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёлем. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

При этом Блинкен утверждал, что между Москвой и Пхеньяном имеют место поставки оружия в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

"Госсекретарь осудил углубляющееся военное сотрудничество между КНДР и Россией, <...> а также подтвердил ключевую важность непоколебимого альянса между США и Республикой Корея для продвижения мира, безопасности и процветания в мире", - говорится в письменном заявлении Миллера.



Как в нем отмечается, Блинкен также поблагодарил южнокорейского коллегу за "продолжающуюся поддержку Украины".

Наконец, стороны условились продолжать работать вместе для решения "сложных трансформирующихся вызовов в сфере безопасности, исходящих от КНДР", и поддержания "мира и стабильности в Южно-Китайском море", добавил Миллер.

19 июня Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает немедленное оказание военной помощи в случае оборонительной войны.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новое соглашение не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что против пункта о военной помощи в случае оборонительной войны могут выступать только "потенциальные агрессоры".