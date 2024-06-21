МИД Белоруссии передал ноту Армении

Начальник управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ МИД Белоруссии Сергей Молунов встретился 21 июня с временным поверенным в делах Армении Нареком Тиратуряном, сообщили в пресс-службе ведомства. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, а также перспективы торгово-экономического сотрудничества. Молунов передал Армении соответствующую ноту.

Дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах. Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси. Затронута гуманитарная тематика, подчеркнуты давние дружеские связи двух народов, — сказано в сообщении.



Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская накануне рассказала, что встретилась в Вильнюсе с главой МИД Армении с Араратом Мирзояном. Стороны обсудили политическую ситуацию в обеих странах и регионе в целом.

Ранее Министерство иностранных дел Армении направило Белоруссии ноту протеста в связи с заявлениями пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза о недальновидности позиции премьер-министра Никола Пашиняна. В Ереване намекнули на недальновидность руководителей самого Минска.