В НАТО пригрозили Китаю санкциями за поддержку РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может рассмотреть санкции против Китая за поддержку России. Его слова приводит «РИА Новости».
Столтенберг отметил, что НАТО «должны будут в какой-то момент рассмотреть» этот вопрос, если Пекин «не откажется от поддержки РФ». По его мнению, Китай «подпитывает» конфликт вокруг Украины.
«Пекин не может одновременно продолжать нормальные торговые отношения с европейскими союзниками НАТО и в то же время подпитывать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны», — заключил генсек альянса.
Напомним, что на Западе неоднократно выступали с обвинениями в адрес Китая по поводу военной поддержки РФ. При этом в 2023 году США и ЕС признавали, что не имеют этому доказательств. Кроме того сам Пекин исключал возможность поставок военной помощи России и Украине. Также с опровержением таких сообщений выступали в Москве.