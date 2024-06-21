Раскрыто содержание 14-го пакета антироссийских санкций

В 14-й пакет санкций Евросоюза войдут запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты, осуществляемые в интересах российских граждан и компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское СМИ.

По данным агентства, под запрет попадут «любые перелеты, для которых российское юридическое или физическое лицо правомочно определить место взлета и посадки».

«Он будет распространяться на все частные рейсы... для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза», — говорится в тексте.



Напомним, что ЕС запретил полеты авиакомпаний РФ в своем воздушном пространстве еще в феврале 2022 года. При этом до настоящего времени европейские авиакомпании выполняли чартерные или частные полеты в интересах российских граждан или компаний на территории Евросоюза или в любых других регионах мира.