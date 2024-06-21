Входящая в НАТО страна осталась без света

Почти вся Черногория осталась без света в связи неисправностью электросети. Об этом сообщает Adria TV.

© ТАСС

По данным региональных СМИ, ситуация коснулась Боснии и Герцеговины, а также Далмации, которая связана с черногорской системой электроснабжения. Уточняется, что электричество есть только в таких городах, как Беране, Андриевиц и Жабляк.

Жители нескольких районов Подмосковья остались без света

Кроме того, выяснилось, что на большей части Подгорицы нет даже воды. В электросетях пока не знают, когда проблема будет решена. Напомним, что в Черногории стоит жара под 40 градусов.