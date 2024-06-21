Арестович* прокомментировал слухи о романе с Собчак

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опроверг заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона (также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что у него роман с российской телеведущей Ксенией Собчак. Соответствующие слухи он прокомментировал в интервью, доступном на YouTube-канале Собчак.

«Ваш коллега тут заявил, что мы с вами пара. Что вы об этом думаете, Алексей? И заодно приятно познакомиться», — сказала Собчак.



В ответ на это бывший советник офиса президента Украины заявил, что скорее считает своей парой заголовки материалов Гордона. По словам Арестовича, в последние полгода у журналиста не было ни одного заголовка без его фамилии.

Жена Арестовича отказалась давать интервью на украинском языке

По мнению бывшего советника офиса президента Украины, таким образом украинский журналист пытается увеличить количество просмотров своих роликов.

Ранее Гордон в видео на своем YouTube-канале заявил, что Собчак якобы состоит в отношениях с Арестовичем. По словам журналиста, такую информацию ему предоставили сразу два источника.

Арестович ушел в отставку с поста советника офиса президента Украины в январе 2023 года — поводом стало его заявление, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны (ПВО) Украины.