МИД Израиля вызвал посла Армении

Посол Армении в Израиле был вызван в министерство иностранных дел страны пребывания из-за признания Ереваном Палестины суверенным государством. Lenta.ru

«Вследствие признания Арменией палестинского государства Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле для объявления строгого выговора», - говорится в заявлении. ТАСС

21 июня пресс-служба МИД Армении заявила, что власти республики решили признать Государство Палестина. По словам представителей внешнеполитического ведомства, таким образом Ереван подтвердил приверженность международному праву и принципам мирного сосуществования народов. Газета.Ru