В Европе признали утрату влияния в Африке

Франция массово сокращает военное присутствие в Африке, в то время как Россия эффективно укрепляет свое влияние в этом регионе. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

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В публикации отмечается, что Париж сократит свой контингент в Африке, согласно плану президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению авторов публикации, западным странам грозит и дальнейшая утрата влияния в регионе.

«В Нигере, Мали и Буркина-Фасо все французские военнослужащие уже покинули страну. Россия же направляет оружие и военнослужащих для поддержки этих стран в борьбе с исламистскими террористическими группировками», — отмечается в публикации.



Осенью 2023 года Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. Также он заявил об окончании «эпохи французской Африки».