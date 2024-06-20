Госдеп раскрыл будущее Украины

Будущее Украины в НАТО, она станет членом альянса. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».

«Будущее Украины в НАТО. Она станет членом НАТО. Мы дали это ясно понять», — сказал он.



При этом Миллер не уточнил, когда это произойдет.

Напомним, что разговоры о вступлении Украины в альянс ведутся давно. Осенью 2023 года НАТО даже дал Украине рекомендации, которым она должна следовать, чтобы стать его членом. В частности, в них значилась борьба с коррупцией и поддержка прав человека. При этом Владимир Зеленский неоднократно критиковал НАТО за отсутствие конкретных сроков по вступлению в альянс, заявляя, что это «абсурдно и беспрецедентно».