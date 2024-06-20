Зеленский дал обещание украинцам

Украинские власти «готовят решения», которые помогут стране решить ряд проблем с энергообеспечением граждан к началу отопительного сезона. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил Владимир Зеленский. Газета.Ru

«Мы готовим решения, которые помогут безопаснее пережить отопительный сезон и дадут людям больше возможностей пережить это крайне сложное время с точки зрения энергоснабжения, дефицита и отключений», — заявил Зеленский. Lenta.ru

Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что Киев хочет восстановить хотя бы половину мощности ТЭС к отопительному сезону. RT на русском