Запад готовится списать Владимира Зеленского, когда Россия закрепит успехи на поле боя. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР). Газета.Ru

«По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки», — говорится в заявлении. Lenta.ru

«Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный «президент» пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти. Однако становится все более очевидным, что «проект Зеленский» Белый дом уже скоро закроет», — сообщила СВР. RT на русском