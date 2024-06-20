Отправка наземных войск НАТО в зону спецоперации не должна быть в интересах Соединенных Штатов и самого альянса.

Дело в том, что конфликт на Украине не несет им непосредственной угрозы, рассказал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью порталу Breitbart.

«Действительно много сумасшедших европейских лидеров, некоторые из которых были наказаны на последних выборах. Послушайте, они говорят, что нам нужно послать наземные войска НАТО на Украину. Это безумие», — возмутился он.



Сенатор считает, что единственной причиной для отправки контингента НАТО в зону боевых действий является прямая угроза США или альянсу. При этом конфликт на Украине такой угрозы не представляет, резюмировал Вэнс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что американцы превратили Евросоюз и входящие в него страны не просто в своих сателлитов, а в личных друзей президента США Джо Байдена, полностью лишив их самостоятельности, как это делали правители Древнего Рима.

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