Украинский депутат вышла на трибуну с флагом России

Украинский парламентарий Ирина Геращенко заявила, что депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая вышла на парламентскую трибуну с российским флажком в руках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Геращенко в социальных сетях.

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По словам Геращенко, действия Безуглой расценены как провокация. Кроме того, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала наказать депутата.

«Во время выступления с трибуны депутата от ОПЗЖ Бурмича Марьяна Безуглая поставила на трибуну Верховной рады российский флажок. Теперь ОПЗЖ требует от регламентного комитета наказать Безуглую за рекламу символики», — добавила Геращенко.



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