Шольц отказался от «приключений» из-за Украины

Германия продолжит вести взвешенную политику по украинскому конфликту и не намерена идти на «приключения». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

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«Все те, кто по праву беспокоится из-за таких серьезных конфликтов, могут быть уверены, что нечего опасаться каких-то приключений со стороны германской политики», — заявил Шольц.



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Канцлер Германии заверил, что «благоразумие продолжит отличать политику», которую проводит возглавляемое им правительство. По словам Шольца, действия немецких властей направлены на обеспечение безопасности Европы и на то, «чтобы Украина могла защищать свою независимость».