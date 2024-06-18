В Эстонии осудили за шпионаж профессора из РФ

В Эстонии приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы за «деятельность против республики» бывшего профессора Тартуского университета Вячеслав Морозов. Об этом сообщает Delfi.

По версии обвинения, Морозов собирал в Эстонии информацию о внутренней политике, обороне, безопасности и связанных с ними людях и инфраструктуре. Кроме того он передавал российским спецслужбам сведения о политической ситуации в республике, ее союзнических отношениях и интеграционных процессах. Отмечается, что деятельность Морозова имела долгосрочный характер и он получал за нее деньги. Передача информации осуществлялась во время встреч с куратором в РФ, куда он регулярно ездил.

«Харьюский уездный суд признал Морозова виновным в деятельности против Эстонии в интересах и по заданию разведки зарубежной страны и приговорил его к реальному лишению свободы на шесть лет и три месяца», — говорится в тексте.



Срок заключения профессора начинается со дня его задержания — 3 января 2024 года.

Напомним, что Морозов является гражданином России. С 2010 года он имел вид на жительство в Эстонии, текущий ВНЖ действителен до 2026 года. Он преподавал в Тартуском университете теорию международной политики.