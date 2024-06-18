Япония заявила, что следит за визитом Путина в КНДР

Правительство Японии пока не комментирует предстоящий визит президента России Владимира Путина в КНДР, однако собирает и анализирует данные на этот счет. Об этом заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Я бы хотел воздержаться от ответа по поводу перспектив саммита России и Северной Кореи от имени правительства. Однако в целом мы считаем, что ситуация с региональной безопасностью вокруг Японии становится все более суровой, включая усиление военного сотрудничества между РФ и КНДР", - сказал он.



"Япония продолжит собирать и анализировать данные, а также сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с США и Южной Кореей, в том числе [для] полного соблюдения соответствующих санкций Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня, сообщили ранее в пресс-службе Кремля. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил журналистам, что по итогам поездки главы государства в Пхеньян может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Он уточнил, что необходимость заключения такого договора обусловлена глубокой эволюцией обстановки в мире, документ не будет направлен против других стран.