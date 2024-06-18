Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что для урегулирования конфликта Москвы и Киева имеют смысл только прямые переговоры между Россией и США. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

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Азаров допустил переговоры по конфликту с Россией и подчеркнул, что для решения кризиса необходимо установить прямой диалог между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, это возможно при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства.

«Если будет избран Дональд Трамп, переговоры по Украине возможны, поскольку он придерживается позиции, заключающейся в возвращении к внутренним проблемам», — допустил он.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины. придерживается позиции, заключающейся в возвращении к внутренним проблемам», — допустил он.