В Сербии заявили об угрозах Вучичу от мафии

Председатель парламента, а также бывший премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что президент страны Александр Вучич получает угрозы от мафии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TV Happy.

По словам Брнабич, президенту Сербии угрожает мафия Черногории а также «Кавачский клан». Она также добавила, что криминальные структуры запустили против Вучича кампанию в СМИ. При этом ранее черногорские информагентства опубликовали слитую переписку главы «Кавачского клана» Радойе Звицера с бывшим полицейским — в ней Звицер назвал аресты членов ОПГ в Сербии результатом «испуга Вучича».

«Угроза для жизни Вучича существует до тех пор, пока Радойе Звицер на свободе. <...> Удары и нападки в СМИ на Вучича и его семью продолжаются постоянно. Это последовательная дегуманизация, о который мы говорим все эти годы, в этой расшифрованной переписке видите доказательства и наличие плана», — заявила Брнабич.



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