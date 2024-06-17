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В Турции рассказали о манифесте Путина

Страны, входящие в состав объединения БРИКС, предложат миру сильную политическую альтернативу. Такое мнение турецкий аналитик Энгин Озер высказал РИА Новости.

В Турции рассказали о манифесте Путина
© РИА Новости

По его словам, призыв президента России Владимира Путина наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии был своего рода манифестом.

14 июня Путин призвал создать новую систему безопасности в Евразии. Для создания подобной архитектуры безопасности необходимо сворачивание военного присутствия стран, внешних по отношению к пространству Евразии. Президент подчеркнул, что Россия уже продвигает вопрос новой системы через такие форматы, как СНГ, БРИКС и ШОС.

4 июня глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Владимир Путин на встрече с Фиданом отметил, что Россия приветствует интерес Турции к БРИКС и будет поддерживать страну в стремлении решать общие задачи.

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Хакан Фидан
Владимир Путин
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