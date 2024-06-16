В Израиле возмутились высказываниями Лукашенко

Исраэль Кац, глава МИД Израиля, назвал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о евреях «неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Ранее белорусский лидер на заседании правительства республики рассказал о последних коррупционных скандалах. Он отметил, что «из трех десятков привлеченных к ответственности чиновников больше половины — евреи».

Лукашенко поинтересовался у кабмина, не занимают ли евреи привилегированное положение в республике. Он подчеркнул, что в перед законом равны абсолютно все: и евреи, и белорусы, и украинцы, русские и поляки.

Между Пашиняном и Лукашенко разгорелся скандал

Кац пояснил, что после высказываний президента глава Евразийского бюро израильского МИДа Юваль Фукс подал ноту протеста послу Белоруссии в Израиле Евгению Воробьеву.