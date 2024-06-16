В Киеве подростки напали на сотрудника посольства США

Подростки в Киеве совершили нападение на сотрудника посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, 13 июня трое 13-летних подростков в столичном магазине забрызгали из перцового баллончика темнокожего молодого человека 1997 года рождения. Полная картина конфликта не приводится, однако, по данным источника "Страны", подростки совершили правонарушение из "хулиганских побуждений". Позже выяснилось, что пострадавший является сотрудником службы безопасности посольства США.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, материалы следствия переданы в ювенальную службу.