В МИД Швейцарии открестились от лозунга Трюдо

Политики Швейцарии не поддержали бандеровский лозунг, который выкрикнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо на конференции по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер, передает РИА Новости.

Накануне глава Трюдо выкрикнул бандеровский лозунг во время группового фотографирования политиков на конференции в Швейцарии. Выкрик подхватили делегации некоторых стран. В швейцарском МИД заявили, что представители страны воздержались от скандирования лозунга, который в январе 2024 года Минюст РФ внес в перечень нацистских.

«Ни президент Конфедерации Виола Амхерд, ни глава МИД Иньяцио Кассис не ответили на этот призыв», — сказал Пьер-Ален Эльчингер..



РИА Новости отмечает, что на видеозаписях этого момента видно, что глава МИД Швейцарии Кассис что-то говорит, когда некоторые главы делегаций отвечают на нацистский лозунг. Президент Амхерд улыбается.

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Ранее эксперт объяснил, чего хотел добиться Трюдо, выкрикивая лозунг бандеровцев.